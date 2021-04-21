Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin işletmesine ilişkin protokol imzaladı - Son Dakika

Gölbaşı Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde bulunan ve Turizm Danışma Bürosu olarak kullanılan bina, Gölbaşı Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin işletilmesi ve kullanılması amacıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne tahsis edildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Gölbaşı Belediyesi Başkanlık Makamında bir araya gelerek protokole imza attı. Rektör Yardımcısı Orhan Kurtoğlu,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı M. Öcal Oğuz, 25,26 Dönem Milletvekili ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Ruhi Ersoy ile Gölbaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan'ın da yerini aldığı günde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bugün bu protokole şahitlik ettiniz. Amacımız Gölbaşımızın kültürel değerlerini turizme kazandırmak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. Katkıları sebebiyle kendilerine teşekkür ediyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak her zaman yanımızda oldunuz ve her projemizde yanımızda yer alıyorsunuz" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise "Sayın Başkan Ramazan Şimşek göreve geldiği 2019 yılından beri kültürüne ve ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Biz sosyal bilimler temalı üniversite olarak, içinde bulunduğumuz topluma her açıdan hizmet edinmeyi kendine ülkü edinmiş bir üniversiteyiz. Bu birikimimizi uygulayıcılarımız ile paylaşmak en büyük temennimiz. Öğrenci yoğunluğumuz olan Gölbaşı'nın, salgın sonrasında hareket kazanacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Gölbaşı Belediyesi ile güzel bir iş birliğine geçtik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Protokol sonrası Sahil Park Müze alanını gezen heyet, yapılacak diğer projeler hususunda fikir alışverişinde bulundu.