Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Kış Güzelliği
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki tabiat parkı, karın yağmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesindeki tabiat parkı, karın yağmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.
İlçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Onlarca kuş çeşidinin barındığı parkta, bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları ise piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.
İçerisinde Gölbaşı, Yeşilova
ve Azaplı göllerinin de bulunduğu 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkında, kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası da bulunuyor.
Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri olan parkta, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar ziyaretçileri adeta büyülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:25 Kaynak: AA
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