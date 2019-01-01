Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Kış Güzelliği

Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Kış Güzelliği

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki tabiat parkı, karın yağmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

Gölbaşı Tabiat Parkı'nda Kış Güzelliği, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki tabiat parkı, karın yağmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

İlçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Onlarca kuş çeşidinin barındığı parkta, bazı vatandaşlar balık tutarken bazıları ise piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

İçerisinde Gölbaşı, Yeşilova ve Azaplı göllerinin de bulunduğu 16 bin 870 dönümlük alandaki tabiat parkında, kuş gözlem kulesi, tanıtım ve gözlemevi ile seyir terası da bulunuyor.

Fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak yeri olan parkta, kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar ziyaretçileri adeta büyülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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