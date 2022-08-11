Suriye'de görev yapan komandolar, Adıyaman'a döndü - Son Dakika
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Suriye'de görev yapan komandolar, Adıyaman'a döndü

11.08.2022 10:11
Suriye'de görev yapan komandolar, Adıyaman'a döndü

Gölbaşı Tufanlar Asayiş Komando Bölüğünde görev yapan komandolar Suriye'de 6 aylık görevlerini tamamlayarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine döndü.

Gölbaşı Tufanlar Asayiş Komando Bölüğünde görev yapan komandolar Suriye'de 6 aylık görevlerini tamamlayarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine döndü.

Görevden dönen komandolar için Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında karşılama töreni düzenlendi.

Programa katılan Gölbaşı Kaymakam İhsan Ayrancı, askerlere tebriklerini iletti.

Karşılama törenine İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman ile askerlerin aileleri katıldı.

Komandolar, daha sonra aileleriyle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de görev yapan komandolar, Adıyaman'a döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de görev yapan komandolar, Adıyaman'a döndü - Son Dakika
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