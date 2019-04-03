Gölbaşı ve Besni Belediye Başkanları Görevlerine Başladı

Gölbaşı Belediye Başkanlığına seçilen İskender Yıldırım
, mazbatasını alarak görevine başladı.
Gölbaşı Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen törende Gölbaşı Belediye Başkan Vekili Mustafa Gürses
, yeni seçilen Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı çiçekle karşılayarak belediye mührünü teslim etti.
Gürses, "Bu kutsal hizmette kendisine başarılar diliyorum. Allah, ilçemize en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin." dedi.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise 35 bin nüfuslu kocaman bir aile olduklarını belirterek, "Bütün hizmetlerimizi ailemizle birlikte, kimseyi ayırt etmeden yapmak istiyoruz. Bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı eski belediye başkanı Yusuf Özdemir
'e teşekkür ederim. Allah, inşallah bu görevde bizi mahcup etmez. Belediyemiz bizim yuvamız ve memleketimizin hizmet kapısıdır. Biz bir aileyiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Yıldırım, kendisini dışarıda bekleyen kalabalığa seslenerek teşekkür etti.
Besni
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre
, görevine başladı.
Başkan Emre, Besni Adliyesinde İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.
Makamına geçen Emre, halka seslenerek, makamların gelip geçici olduğunu, bunun şuurunda ve bilincinde olduklarını belirtti.
Makamın kendilerine ait olmadığının farkında olduklarını ifade eden Emre, şunları kaydetti:
"Makamın sadece bir emanet olduğunu, bu emaneti de layıkıyla yerine getirebilme gayreti ve şuurunda olduğumuzun farkındayız. Dolayıyla Besni halkının bu emanetini layıkıyla yerine getirebilmek için bize düşen vazife, hep beraber ekip olarak çalışmak ve gayret göstermektir. İnşallah bizler de sizlere layık olma adına çalışacağız ve gayret göstereceğiz."