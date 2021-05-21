Gölbaşı ve Çankaya'da 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattının yapımına başlandı - Son Dakika

Gölbaşı ve Çankaya'da 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattının yapımına başlandı

21.05.2021 12:48
Gölbaşı ve Çankaya'da 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattının yapımına başlandı, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Gölbaşı ile Çankaya ilçesinin bazı mahalleleri için 800 metrelik yeni bir içme suyu iletim hattının yapımına başladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Gölbaşı ile Çankaya ilçesinin bazı mahalleleri için 800 metrelik yeni bir içme suyu iletim hattının yapımına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin tamamı ile Çankaya ilçesinin bazı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Çankaya Üniversiteler Mahallesi'nde yer alan P18 Pompa İstasyonu'nun SW4 zonu çıkış hattında iyileştirme çalışması başlattı.

Özellikle nüfus artışına bağlı olarak yaz aylarında su sıkıntısının yaşandığı Gölbaşı ile Çankaya'daki bazı mahalleler, inşa edilecek 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattı sayesinde rahatlayacak.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, P18 Pompa İstasyonu'nun SW4 zonu basma hattından Gölbaşı'nın yanı sıra Bilkent, Beytepe, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Jandarma Eğitim Komutanlığı, İncek, Taşpınar, Tulumtaş ile Üniversiteler ve Kızılcaşar Mahallelerine de su temin edildiğini, kapasitesi artırılacak yeni içme suyu hattıyla da tüm bu noktalarda artan su ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Öztürk, yeni içme suyu iletim hattı ile ilgili şunları kaydetti:

"Gölbaşı'nın içme suyu probleminin kalıcı olarak çözüme kavuşturulması adına 25 Kasım 2020'de Mamak (TE1)-Gölbaşı (TG1) Arası İçme Suyu İletim Hattı yapım işine başlamıştık. Bu kapsamda 25 bin 270 metre içme suyu hattı döşüyoruz. Ancak yapımı süren bu iş çok kapsamlı olduğundan Gölbaşı için ek tedbirler almamız gerekti. Bu doğrultuda 8 Mayıs'ta 800 metre içme suyu çelik iletim hattı imalatına da başladık."

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı ve Çankaya'da 800 metrelik yeni içme suyu iletim hattının yapımına başlandı - Son Dakika


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