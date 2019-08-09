Son Dakika Haberleri: Gölbaşında park ve bahçelerin bakımı yapılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Gölbaşında park ve bahçelerin bakımı yapılıyor

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından, parklar yeniden düzenleniyor.

Gölbaşında park ve bahçelerin bakımı yapılıyor, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından, parklar yeniden düzenleniyor.

Ekipler parklarda bozulan yeşil alanları, oyun alanları, oturma bankları, kaldırım taşları, park içerisindeki yollar ve yürüyüş parkurlarını yeniden düzenliyor. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından mahalle parklarına yönelik yeşillendirme, bitkilendirme ve peyzaj yapılıyor. Bunun için belediye sınırları içinde bulunan tüm parklarda otomatik sulama arazöz ile park ve yeşil alan sulama çalışmaları, bakım çalışmaları, tamiratı, çocuk oyun grubu ve fitness aletleri montaj ve tamiratı, yeşil alan gübreleme çalışmaları ve yeşil alan çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ekipler, çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım ve onarımına devam ediyor. - ADIYAMAN
Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte futbolda yeni kurallar: Top hakeme çarpıp gol olursa geçerli sayılmayacak
Mete Kalkavan: Daha başarılı bir VAR uygulaması olacağını düşünüyorum MASAK Başkanı Osman Dereli görevden alındı AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 12:05:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölbaşında park ve bahçelerin bakımı yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]