Gölbaşında Şehitler İçin Mevlit Okundu
1 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 18 Mart Şehitler günü dolayısıyla İmam Hatip Lisesi öğrencileri mevlit programı düzenledi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde 18 Mart Şehitler günü dolayısıyla İmam Hatip Lisesi öğrencileri mevlit programı düzenledi.
Gölbaşı Anadolu imam Hatip Lisesi tarafından Ulu Camide 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla mevlit okundu. Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı program bitiminde "Okunan mevlidi Allah kabul eylesin, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Düzenlenen mevlit programına milli eğitim şube müdürleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Uçar
, okul müdürleri, öğretmenler, İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:54 Kaynak: İHA
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