Son Dakika Haberleri: Golbol 2'nci Lig karşılaşmaları tamamlandı
Son Dakika Spor Golbol 2'nci Lig karşılaşmaları tamamlandı - Son Dakika Spor

Golbol 2'nci Lig karşılaşmaları tamamlandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yapılan Golbol 2'nci Lig 2'nci devre karşılaşmaları sonucunda erkeklerde Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü, kadınlarda Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

Golbol 2'nci Lig karşılaşmaları tamamlandı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yapılan Golbol 2'nci Lig 2'nci devre karşılaşmaları sonucunda erkeklerde Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü, kadınlarda Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü birinci oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Manavgat'ta düzenlenen Golbol 2'nci Lig 2'nci devre karşılaşmaları tamamlandı. Erkekler ve kadınlar olarak 2 ayrı grupta yapılan karşılaşmalar Şelale Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonlarında oynandı.

Karşılaşmalar sonucunda, erkeklerde Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü birinci olurken, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncülüğü kazandı. Kadınlarda ise Konya Mevlana Engeliler Spor Kulübü birinci, Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü ikinci ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Madalya törenine Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yönetim kurulu üyeleri ve Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya katıldı. Törende konuşan Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan, hiçbir engelin spor yapmaya engel olamayacağını belirterek, mücadele eden sporculara teşekkür etti. Manavgat İlçe Gençlik Spor Müdürü Süleyman Karakaya da dereceye giren takımlara gösterdikleri başarı ve çabadan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.


Manavgat, Ankara, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı Deniz Seki'den aşk sorusuna çarpıcı yanıt: Erkek olsam kendime aşık olurdum! Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:14:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Golbol 2'nci Lig karşılaşmaları tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]