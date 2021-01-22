Golbol Erkek Milli Takımı'nda gözler iki büyük organizasyona çevrildi - Son Dakika

Golbol Erkek Milli Takımı'nda gözler iki büyük organizasyona çevrildi

22.01.2021 11:25
Golbol Erkek Milli Takımı'nda gözler iki büyük organizasyona çevrildi, System.String[]

Golbol Erkek Milli Takımı, ağustos ayındaki Tokyo Paralimpik Oyunları ile kasım ayındaki Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını başarı hedefiyle sürdürüyor.

Golbol Erkek Milli Takımı, ağustos ayındaki Tokyo Paralimpik Oyunları ile kasım ayındaki Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını başarı hedefiyle sürdürüyor.

Tokyo Paralimpik Oyunlarına, 2019'da ABD'de yapılan turnuvada katılım hakkı elde eden ay-yıldızlı ekibin Afyonkarahisar'daki hazırlık kampı devam ediyor.

Golbol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Salih Rençber, AA muhabirine, 2021'de katılacakları iki önemli organizasyona şampiyonluk hedefiyle hazırlandıklarını ve günde iki antrenman gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye Görme Engelliler Erkek Golbol Milli Takımı'nın dünya sıralamasında 3. sırada yer aldığını aktaran Rençber, şöyle konuştu:

"Rakiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Onlar boş durmuyor, biz de boş durmuyoruz. Dünyanın en büyük organizasyonuna milli takım olarak katılma hakkı elde ettik. Biz bu kulvarda başarıya aç bir ülkeyiz. İnşallah Tokyo'dan kupa ve madalya ile dönmek istiyoruz. Hedefimiz bu ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Teknik ekip ve sporcular olarak yoğun mesai harcıyoruz. Kamp oldukça faydalı geçiyor. Sporcularımız bu çalışmaların ödülünü önce Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, ardından da Avrupa Şampiyonası'nda alacaklardır."

Rençber, görme engelli bireylerin spor yapmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Özellikle ailelerimiz spor konusunda çocuklarını yönlendirmeli. Spor, engelli bireylerin hayata tutunmasında çok önemli. Görme engelli kardeşlerimiz şehirlerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gitmeli ve kulüplerle diyaloğa geçmelidir. Bir an önce de spora başlamalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alkan: "Sıralamamızı en üste taşımak istiyoruz"

Milli sporcu Hüseyin Alkan, görme engellilere yönelik golbol sporunun dünyada çok yaygın olduğunu ve çok güçlü takımlar bulunduğunu belirtti.

Dünyada yaklaşık 50 ülkenin golbol oynadığını vurgulayan Alkan, "Rakiplerimiz gerçekten çok güçlü. Ukrayna, Litvanya, Çin, ABD, Belçika ve Almanya gibi ülkelerin takımları var. Türkiye olarak dünya sıralamasında ilk 3'te yer alıyoruz. Tabii ki önce yerimizi korumak, ardından da sıralamamızı en üste taşımak istiyoruz. Madalya hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Alkan, 2008 yılından itibaren Türkiye'deki görme engelli sporcular arasında golbol branşının yaygınlaşmasına öncülük ettiklerini aktararak, "Her yıl federasyonumuza bağlı görme engelli sporcularımızın da sayısı artıyor. Buna paralel imkanlarımız da artıyor. Bu sporu isteği olan herkes yapabilir. Biz bunun örneğini gösterdik. Ülkemizdeki görme engelli kardeşlerim kesinlikle bu sporu yapamayacaklarını düşünmesinler, tereddüde düşmesinler. Biz istediğimiz zaman her şeyi başarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcu Ekrem Gündoğdu ise Tokyo Paralimpik Oyunları ile Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Golbol Erkek Milli Takımı'nda gözler iki büyük organizasyona çevrildi - Son Dakika Spor


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