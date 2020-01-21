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Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya
13 dakika önce
Finlandiya'da düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Finlandiya'da düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde Rusya ile karşılaşan Kadın Milli Takımı rakibine 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.
Erkek Golbol Milli Takımı ise finalde ev sahibi Finladiya'ya 7-3 mağlup olarak oyunlarda gümüş madalya elde etti.
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