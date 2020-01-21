Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya - Son Dakika Spor

Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya

13 dakika önce

Finlandiya'da düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya, System.String[]

Finlandiya'da düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde Rusya ile karşılaşan Kadın Milli Takımı rakibine 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Erkek Golbol Milli Takımı ise finalde ev sahibi Finladiya'ya 7-3 mağlup olarak oyunlarda gümüş madalya elde etti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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