Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan gümüş madalya

Finlandiya'da düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde Rusya ile karşılaşan Kadın Milli Takımı rakibine 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Erkek Golbol Milli Takımı ise finalde ev sahibi Finladiya'ya 7-3 mağlup olarak oyunlarda gümüş madalya elde etti.