Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan Pajulahti Oyunları'nda gümüş madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan Pajulahti Oyunları'nda gümüş madalya - Son Dakika Spor

Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan Pajulahti Oyunları'nda gümüş madalya

6 saat önce

Finlandiya'nın Pajulahti kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan Pajulahti Oyunları'nda gümüş madalya, System.String[]

Finlandiya'nın Pajulahti kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadın Milli Takımı, finalde rakibi Rusya'ya 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı. Erkek milli takımı ise finalde Finlandiya ile mücadele etti. Rakibine 7-4 kaybeden milliler gümüş madalyanın sahibi oldu.


Finlandiya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:31 Kaynak: DHA
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