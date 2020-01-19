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Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları, Pajulahti Oyunları'nda finalde
17 dakika önce
Finlandiya'nın Pajulahti Kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunlarında Goalball Kadın ve Erkek Milli Takımı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
Finlandiya'nın Pajulahti Kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunlarında Goalball Kadın ve Erkek Milli Takımı finale yükseldi.
Bugün oynanacak olan final karşılaşmalarında Erkek Milli Takımı ev sahibi Finlandiya'ya karşı TSİ 14.00'de mücadele edecek.
Kadın Milli takımı da 13.00'de güçlü rakibi Rusya
karşısında altın madalya için mücadele edecek.
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