Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları, Pajulahti Oyunları'nda finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları, Pajulahti Oyunları'nda finalde - Son Dakika Spor

Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları, Pajulahti Oyunları'nda finalde

17 dakika önce

Finlandiya'nın Pajulahti Kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunlarında Goalball Kadın ve Erkek Milli Takımı finale yükseldi.

Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımları, Pajulahti Oyunları'nda finalde, System.String[]

Finlandiya'nın Pajulahti Kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunlarında Goalball Kadın ve Erkek Milli Takımı finale yükseldi.

Bugün oynanacak olan final karşılaşmalarında Erkek Milli Takımı ev sahibi Finlandiya'ya karşı TSİ 14.00'de mücadele edecek.

Kadın Milli takımı da 13.00'de güçlü rakibi Rusya karşısında altın madalya için mücadele edecek.


Finlandiya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
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