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Golbolda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kotası

41 dakika önce

Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nın yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenen Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

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Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nın yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenen Erkek Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın yanı finalinde Türkiye ile Çek Cumhuriyeti karşılaştı.
Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 mağlup ederek hem finale yükseldi hem de 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:32 Kaynak: AA
Çek Cumhuriyeti, Tokyo, Spor
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