Golbolda gümüş madalya
9 dakika önce
Türkiye, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nda ikinci oldu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:33 Kaynak: AA
, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) Golbol Kota Müsabakaları'nda ikinci oldu.
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye ile Litvanya
karşılaştı.
Milliler, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 7-3 mağlup ayrıldı. Böylece, ay-yıldızlı ekip gümüş madalyanın sahibi oldu.
Erkek Golbol Milli Takımı, organizasyonun yarı finalinde Çek Cumhuriyeti
'ni 7-2 yenerek 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.
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