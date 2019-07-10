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Golbolda gümüş madalya

50 dakika önce

ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye ile Litvanya karşılaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Litvanya, Türkiye, Güncel
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye ile Litvanya karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 7-3 mağlup ayrıldı. Böylece, ay-yıldızlı ekip gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkek Golbol Milli Takımı, organizasyonun yarı finalinde Çek Cumhuriyeti'ni 7-2 yenerek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almı
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:07 
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