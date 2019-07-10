Golbolda gümüş madalya
50 dakika önce
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye ile Litvanya karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:07
ABD'nin Fort Wayne kentinde düzenlenen IBSA Golbol Kota Müsabakaları'nın finalinde Türkiye
ile Litvanya
karşılaştı. Milliler, ilk yarısını 3-1 geride kapattığı karşılaşmadan 7-3 mağlup ayrıldı. Böylece, ay-yıldızlı ekip gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkek Golbol Milli Takımı, organizasyonun yarı finalinde Çek Cumhuriyeti
'ni 7-2 yenerek 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na kota almı
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