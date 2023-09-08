Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti - Son Dakika

Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti

Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları\'nın fişini ikinci yarıda çekti
Son Güncelleme: 08.09.2023 00:42

Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Polonya, evinde Faroe Adaları'nı 2-0 mağlup etti. Goller 73. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Lewandowski 73. dakikadaki golünü penaltıdan attı. Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Fernando Santos'un ekibi Polonya ile Hakan Ericsson yönetimindeki Faroe Adaları mücadele etti.

LEWANDOWSKI DOUBLE YAPTI

Karşılaşmayı ev sahibi Polonya 2-0 kazanırken goller 73. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna girdi.

PUAN DURUMU

Ev sahibi Polonya puanını 6'ya yükseltirken, Faroe Adaları 1 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Polonya deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşırken, Faroe Adaları evinde Moldova'yı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Faroe Adaları, Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti - Son Dakika


Son Dakika
00:42 Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti
00:31 Bilekleri bükülmüyor! Fransa, İrlanda'ya da şans vermedi
00:07 ABD Başkanı Biden'ın gafı sonrası salondaki davetliler ne yapacağını şaşırdı
00:03 Bu sezon ikinci kez başına geldi! Attila Szalai, milli takımda da yıkımı yaşadı
00:00 Sermaye Piyasası Kurulu, 3 yeni şirketin halka arzını onayladı
23:30 Ebrar Karakurt'un çocukluk hesabı ortaya çıktı! Sırbistan paylaşımı ''Geleceği görmüş'' dedirtecek cinsten
23:04 Mersin'de bir baba oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu
22:49 Son Dakika: Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e 11 bin 196 yıl hapis cezası verildi
22:43 Uzman konuğu utandıran canlı yayın kazası! Stüdyodakiler bile ciddiyetini koruyamadı
22:31 Erden Timur'dan bomba transfer yorumu: İstifa ederim ama popülizm yapmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 00:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement