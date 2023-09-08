Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Fernando Santos'un ekibi Polonya ile Hakan Ericsson yönetimindeki Faroe Adaları mücadele etti.
Karşılaşmayı ev sahibi Polonya 2-0 kazanırken goller 73. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna girdi.
Ev sahibi Polonya puanını 6'ya yükseltirken, Faroe Adaları 1 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Polonya deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşırken, Faroe Adaları evinde Moldova'yı ağırlayacak.
Son Dakika › Futbol › Golcü iş başında! Polonya Faroe Adaları'nın fişini ikinci yarıda çekti - Son Dakika