Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü - Son Dakika
Üye Girişi

Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

15.03.2022 10:41
Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı, havadan görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı, havadan görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Bünyesindeki gölün buz tuttuğu tabiat parkı, yerli ve yabancı ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Kar kalınlığının yer yer 35 santimetreye ulaştığı tabiat parkına gelenler, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyerek ve piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yetkililer ise ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası havadan görüntülendi.

Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü
Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü
Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü
Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi

Gölcük, piknik, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement