Son Dakika Haberleri: Gölcük Bayburtlular Derneği'nde Yeni Dönem

Gölcük Bayburtlular Derneği'nde Yeni Dönem

2 saat önce

Gölcük Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde Ümit Yaşar Bayrak başkanlığa seçildi.

Gölcük Bayburtlular Derneği'nde Yeni Dönem, System.String[]
Gölcük Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde Ümit Yaşar Bayrak başkanlığa seçildi.

Gölcük Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı,

Gölcük Eskişehirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Denlikol'un divan başkanlığında yapılan genel kurulda, mevcut başkan Çetin Kocatürk yeniden aday olmadı.

Ümit Yaşar Bayrak başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen genel kurul sonunda, Bayrak, dernek başkanlığına getirildi.

Bayrak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Hakan Develi, Ramis Kahraman, Recep Şahin Özalp, Ali Ayhan, Tuncay Koca Türk ve Osman Güleç yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Yaşar, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek 30 Çeşit Baharatla Hazırlanan Sucuk Döneri Yemek İçin Başka İllerden Afyon'a Geliyorlar

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi Son Dakika! ABD'nin Çekilme Kararının Ardından ÖSO Birlikleri, Münbiç'teki Cephe Hatlarına Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 12:32:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük Bayburtlular Derneği'nde Yeni Dönem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]