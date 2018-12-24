Gölcük Bayburtlular Derneği'nde Yeni Dönem

Gölcük
Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde Ümit Yaşar
Bayrak başkanlığa seçildi.
Gölcük Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı,
Gölcük Eskişehirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bülent Denlikol'un divan başkanlığında yapılan genel kurulda, mevcut başkan Çetin Kocatürk yeniden aday olmadı.
Ümit Yaşar Bayrak başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen genel kurul sonunda, Bayrak, dernek başkanlığına getirildi.
Bayrak başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Hakan Develi
, Ramis Kahraman, Recep Şahin Özalp
, Ali Ayhan
, Tuncay Koca Türk ve Osman Güleç yer aldı.