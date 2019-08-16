Gölcük Belediye Başkanı: Gönlümden geçen, yapı stokunun yenilerle değiştirilmesi

GÖLCÜK Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 depreminde az ve orta hasar gören binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunun teknik konu olduğunu söyledi. Sezer, "Gönlümden geçen, Gölcük'te 'afete maruz bölge' ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden bölgede olduğu gibi kentte depremde az ya da orta hasar görmüş binaların tamamının yenilenmesi ve yapı stokunun yeni binalarla değiştirilmesi" dedi.17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü Gölcük'te, aradan geçen 20 yılda depremin yaraları sarıldı. Depremin yıl dönümünde açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sadece Gölcük açısından değil, tüm Türkiye açısından deprem bilincinin oluşması konusunda önemli bir dönüm noktasıdır. Aradan geçen 20 yıllık süre içinde Gölcük depremin izlerini tamamen silmiş durumda. Şu an itibarıyla geleceğe umutla bakan bir Gölcük ve gençlikten söz edebiliriz. Bu Gölcük'te yaşanan depremden gereken derslerin çıkarıldığını, özellikle yeni yapılan konutlar noktasında son derece sağlam dayanıklı ve güvenli konutlar oluştuğunu, yine bu süreç içinde depremde evleri yıkılan hak sahiplerine konutların devletimizin desteğiyle teslim edildiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.Kentsel dönüşüm çalışmalarından da bahseden Sezer, "Denizevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde konutlar yapıldı. Bu konutlar neredeyse tamamlanmış durumda, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarıyla eylül ayı sonunda tamamlayıp teslim etmeyi planlıyoruz. Yine Gölcük'te Türkiye'de örnek bir proje olarak gerçekleştirilen yeni sanayi sitesinin oluşturulması projesi var. Devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bunlar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecektir" dedi.'GÖLCÜK'TE AĞIR HASARLI OLUP YIKILMAYAN BİNA KALMADI'Gölcük'te ağır hasarlı bina kalmadığını dile getiren Başkan Sezer, "Şu anda yeni yapılan binalar açısından herhangi bir sorun olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Gölcük'te ağır hasarlı olup yıkılmayan bir bina kalmadı; ancak yönetmelikler çerçevesinde binalar depremdeki hasar durumları az, orta ve ağır olarak tanımlanmıştı. Orta hasarlı ve az hasarlı binaların onarımları ve güçlendirilmeleri yapıldı. Yasal anlamda baktığımız zaman herhangi bir sorunu gözükmüyor; ancak depreme ne derece dayanıklı oldukları teknik bir konu olduğu için benim net bir şey söylemem mümkün değil. Ancak gönlümden geçen Gölcük'te afete maruz bölge olarak ilan edilen ve kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden bölgede olduğu gibi tüm kentin içerisinde depremde az ya da orta hasar görmüş olan binaların tamamının yenilenmesi ve yapı stokunun yeni binalarla değiştirilmesi. Arzu edilen seviye bu olması gerekir" diye konuştu.'GÖLCÜK'Ü TERK ETMEYİ DÜŞÜNMEDİK'Depremin izlerini insanlardan silmenin mümkün olmadığını kaydeden Başkan Sezer, "Depremin izlerini insanlardan silmek mümkün değil, ben kişisel olarak kendimin de bu izden tam anlamıyla kurtulduğumu söyleyemem. O gerçekten farklı bir duyguydu. O günü ve gecesini daha sonra yaşanılan sıkıntılı süreci unutmak mümkün değil. Özellikle maddi kayıplar, yıkılan binalar geri gelebiliyor ama kaybedilen canlar geri gelmiyor. Onlar artık bizim hatıralarımızda yaşamaya devam ediyor. Depremde ben Gölcük'teydim, iş yerim de yıkıldı, evlilik hazırlığı yaptığım ev de yıkıldı. Bunun haricinde şöyle söyleyebilirim amcamlar ailecek, teyzemler ailecek hayatını kaybetti. Gece çok geç saatlerde araba farları ışığında cenazeleri defnettik. Bu çok ağır bir acı o günden sonra yaşanan süreç boyunca Gölcük'ü ben ve benim gibi çok kişi asla terk etmeyi düşünmedi. Bugün gördüğünüz gibi Gölcük tekrar yeniden küllerinden doğmuş vaziyette ve geleceğe umutla bakıyor" dedi.