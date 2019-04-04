Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Mazbatasını Aldı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak göreve başladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak göreve başladı.



Sezer, Gölcük Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı.



Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Biz genç bir ekiple yola çıktık, ilçemizin var olan tüm hizmetlerini en iyi şekilde yaparız. Söz olsun ilk işim ilçemizin yollarını yapacağız." dedi.



Törene, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve partililer eşlik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor

Son Dakika! Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur