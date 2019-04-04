Son Dakika Haberleri: Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Mazbatasını Aldı

Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak göreve başladı.

Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak göreve başladı.

Sezer, Gölcük Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Biz genç bir ekiple yola çıktık, ilçemizin var olan tüm hizmetlerini en iyi şekilde yaparız. Söz olsun ilk işim ilçemizin yollarını yapacağız." dedi.

Törene, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:09 Kaynak: AA

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