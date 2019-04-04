Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak göreve başladı.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, mazbatasını alarak göreve başladı.
Sezer, Gölcük Adalet Sarayında düzenlenen mazbata töreninde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını teslim aldı.
Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Biz genç bir ekiple yola çıktık, ilçemizin var olan tüm hizmetlerini en iyi şekilde yaparız. Söz olsun ilk işim ilçemizin yollarını yapacağız." dedi.
Törene, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve partililer eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor
Son Dakika! Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur