Gölcük Belediyesi 15 Temmuz destanını şiir ve kompozisyonlarla anlatacak

Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek "Vatanımız ve Şanlı Bayrağımız Uğruna, Türkiye Aşkına" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında; öğrenciler 15 Temmuz destanını, en güzel cümlelerle satırlara dökecek. Milli irade ve demokrasi konusunda bilincin nesiller boyu aktarılmasına katkı sunacak yarışmaya başvurular ise başladı.

MİLLİ ŞUUR GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK

Yarışma; geleceğin teminatı olan gençlerin kaleminden; vatan, millet ve bayrak aşkını okumak, millî ve manevi değerleri kazandırmak, millî şuurun aktarılmasına katkı sunmak, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlenecek.

SON BAŞVURU 10 HAZİRAN

Son başvuru tarihinin 10 Haziran 2022 olduğu yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışmanın şartnamesine Gölcük Belediyesi resmi internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşabilecek. Yarışmaya katılacak öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını; 4 adet fotokopi ve eser sahibinin bilgilerinin yer aldığı ıslak imzalı belge ile birlikte kapalı zarfta, son başvuru günü öncesinde Gölcük Belediyesi Sanat Galerisine teslim ederek başvuru yapabilecek.