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Gölcük Belediyesi bir haftada 2300 ton asfalt serimi yaptı - Son Dakika

Gölcük Belediyesi bir haftada 2300 ton asfalt serimi yaptı

14.06.2021 14:37
Gölcük Belediyesi bir haftada 2300 ton asfalt serimi yaptı, System.String[]

Gölcük Belediyesi, geçtiğimiz hafta ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında, tüm ekipleriyle birlikte sahadaydı.

Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belli bir program dahilinde öncelik sırasına göre; 2300 ton asfalt kullanarak, yaklaşık 5 ayrı mahallede asfalt serimi gerçekleştirerek yolların konforunu arttırdı.

Ayrıca kurulan iki ekipte; onlarca farklı noktada, asfalt yama ve parke tamiri yaptılar. Yaz ayları boyunca havanın elverişli olduğu günlerde, belli bir program dahilinde, asfalt ve parke çalışmasına devam edilecek.

Gölcük Belediyesi bir haftada 2300 ton asfalt serimi yaptı

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölcük Belediyesi bir haftada 2300 ton asfalt serimi yaptı - Son Dakika


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