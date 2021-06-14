Gölcük Belediyesi bir haftada 2300 ton asfalt serimi yaptı - Son Dakika

Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belli bir program dahilinde öncelik sırasına göre; 2300 ton asfalt kullanarak, yaklaşık 5 ayrı mahallede asfalt serimi gerçekleştirerek yolların konforunu arttırdı.

Ayrıca kurulan iki ekipte; onlarca farklı noktada, asfalt yama ve parke tamiri yaptılar. Yaz ayları boyunca havanın elverişli olduğu günlerde, belli bir program dahilinde, asfalt ve parke çalışmasına devam edilecek.