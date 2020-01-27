Gölcük Belediyesi'nden depremzedelere destek - Son Dakika

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremzedelere destek vermek amacıyla Elazığ'a gitti.

Sezer, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 depremini yaşayan ve önemli tecrübeler edinen bir kentin insanı olarak Elazığ ve Malatya'da yaşayan vatandaşların acısını derinden paylaştıklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Sezer, "Vatandaşlarımızın acısını paylaşmak ve bölgede devam eden çalışmalara Gölcük Belediyesi olarak nasıl katkı sunabileceğimizi bizzat yerinde görmek için Malatya ve Elazığ'da incelemelerde bulunacağım." diye konuştu.



Sezer, vatandaşlardan gelen yoğun talepler ve AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü'nün bildirdiği ihtiyaç talebi doğrultusunda, Gölcük Belediyesi'nin Kızılay Gölcük Şubesi ile yardım kampanyası başlattıklarını anımsatarak, yardım kampanyamız çarşamba günü 17.30'a kadar devam edecek. Kampanyaya çok yoğun bir ilgi var. Hemşehrilerime hassasiyetleri için yürekten teşekkür ediyorum. Gölcük her zaman olduğu gibi kendine yakışanı yapacaktır." dedi.



17 Ağustos'ta deprem acısını yaşayan Gölcüklülerin, kuru gıda, hijyen malzemesi, ısıtıcı, battaniye, kışlık giysi ve benzeri ihtiyaç malzemeleri ile yardım kampanyasına katıldıklarını aktaran Sezer, kampanyaya katılmak isteyenlerin Gölcük Belediyesi Meclis Toplantı Salonu girişine, akşam saatlerinde de belediye zabıta noktasına yardımlarını bırakabileceklerini ifade etti.