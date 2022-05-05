Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, zengin menüleri ile Ramazan ayında 10 bin kişi iftarda ağırladı.

Zengin iftar menüleri ile Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Yalı Evleri, tarihi doku arasındaki sofralarında; deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırladı. Yalı Evleri, güler yüzlü personelinin verdiği hızlı servis hizmeti ile 10 bin 14 kişiye iftar keyfi yaşattı.

İFTAR SOFRALARININ BULUŞMA NOKTASI OLDU

Gölcük Belediyesi'nin en önemli turizm yatırımlarından biri olan ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkan Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayına özel hazırladığı menüleri ile lezzetli iftar sofralarının buluşma noktası oldu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala birbirinden farklı 4 iftar menüsü hazırlayan Yalı Evleri, 60 ila 124 TL arasında değişen fiyatları ile her bütçeye uygun iftar menüleriyle, misafirlerini ağırladı.

YAZ MEVSİMİNİN GÜZELLİKLERİ YALI EVLERİNDE YAŞANACAK

Birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerin olduğu ekonomik menüsü bulunan Yalı Evleri, yaz aylarında da Gölcüklüler'in vazgeçilmez adreslerinden olacak. Tarihi Yalı Evleri, İzmit Körfezi manzarasında bakan sofralarında yaz lezzetlerini ziyaretçilerine sunacak. Kocaeli ve bölge illerinden gelenlerin sıklıkla tercih ettiği Yalı Evleri, hem konaklama hem de restoran hizmeti ile ziyaretçilerini ağırlayacak.