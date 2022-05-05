Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, zengin menüleri ile Ramazan ayında 10 bin kişi iftarda ağırladı. - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, zengin menüleri ile Ramazan ayında 10 bin kişi iftarda ağırladı.

Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, zengin menüleri ile Ramazan ayında 10 bin kişi iftarda ağırladı.

04.06.2022 15:02

Gölcük Belediyesi'nin yüzde 100 iştiraki olan GÖLAŞ bünyesinde hizmet veren Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayında 10 bin 14 kişiye iftar sofrası kurdu.

Zengin iftar menüleri ile Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Yalı Evleri, tarihi doku arasındaki sofralarında; deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırladı. Yalı Evleri, güler yüzlü personelinin verdiği hızlı servis hizmeti ile 10 bin 14 kişiye iftar keyfi yaşattı.

İFTAR SOFRALARININ BULUŞMA NOKTASI OLDU

Gölcük Belediyesi'nin en önemli turizm yatırımlarından biri olan ve hizmet kalitesiyle ön plana çıkan Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayına özel hazırladığı menüleri ile lezzetli iftar sofralarının buluşma noktası oldu. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala birbirinden farklı 4 iftar menüsü hazırlayan Yalı Evleri, 60 ila 124 TL arasında değişen fiyatları ile her bütçeye uygun iftar menüleriyle, misafirlerini ağırladı.

YAZ MEVSİMİNİN GÜZELLİKLERİ YALI EVLERİNDE YAŞANACAK

Birbirinden lezzetli yiyecek ve içeceklerin olduğu ekonomik menüsü bulunan Yalı Evleri, yaz aylarında da Gölcüklüler'in vazgeçilmez adreslerinden olacak. Tarihi Yalı Evleri, İzmit Körfezi manzarasında bakan sofralarında yaz lezzetlerini ziyaretçilerine sunacak. Kocaeli ve bölge illerinden gelenlerin sıklıkla tercih ettiği Yalı Evleri, hem konaklama hem de restoran hizmeti ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Gölcük Belediyesi, Değirmendere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, zengin menüleri ile Ramazan ayında 10 bin kişi iftarda ağırladı. - Son Dakika


Son Dakika
14:56 Bir hafta önce düğün yapmışlardı! Kocasını öldüren kadın kendini ihbar etti
14:41 Oy kullandığı okulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde kavga çıktı
14:35 İspanya, Vedat Muriqi'yi konuşuyor! Güiza'dan sonra bir ilki başardı
14:30 Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti
14:21 Sibel Can, tüylü kıyafetiyle alay konusu oldu: Varilin içinde gibi
14:03 Beylikdüzü'nde CHP'li ve AK Partili okul görevlileri arasında rozet kavgası
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
13:49 Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı yorumu yapıyor
13:46 Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi?
13:33 Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2023 15:24:14. #1.11#
SON DAKİKA: Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, zengin menüleri ile Ramazan ayında 10 bin kişi iftarda ağırladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement