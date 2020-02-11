Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor - Son Dakika

Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor

6 saat önce

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüsüyle misafirlerini büyülüyor.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarasını görmek isteyen tatilciler hem hafta içi hem de hafta sonu bölgeye akın ediyor.

Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, tabiat parkına gelenler, göl çevresindeki iskelelerde fotoğraf çekiyor ve göl çevresinde yürüyüş yapıyor.

Bazı tatilciler tabiat parkı içindeki piknik alanlarında mangal yakarak kar manzarasının keyfini çıkartıyor.

Bu arada, yüzeyi tamamen donan göl, bölgeyi ziyaret edenlere eşsiz manzara sunuyor.

Gölcük beyaz örtüsüyle büyülüyor

Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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