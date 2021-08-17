Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? - Son Dakika

Depremin İstanbul'da en fazla vurduğu, 28 binanın çökerek 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar'da depreme karşı duyarlılığı arttırmak ve felaketi unutturmayarak, hafızalardaki tazeliğini korumak amacıyla sosyal deney hazırlandı.

DEFALARCA DİNLETİLDİ

Avcılar Belediyesi tarafından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nin çeşitli yerlerine yerleştirilen iki hoparlörle, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışan ekiplerin, "Sesimi Duyan Var mı?" şeklindeki seslenişi defalarca dinletildi.

GENÇLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Bu sesi duyunca irkilenler olurken, özellikle gençler ne olduğunu anlayamadı. Yaşı 25'in üzerinde olanlar o kötü günleri unutamadıklarını belirtti.