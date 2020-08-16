Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor - Son Dakika

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, kentte bin 500 orta hasarlı binada vatandaşların yaşadığını söyledi.

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor, System.String[]

Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, kentte bin 500 orta hasarlı binada vatandaşların yaşadığını söyledi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 21 yıl geçti. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremin ardından küllerinden yeniden doğan sanayi kenti Kocaeli'de 29 ağır hasarlı binanın ayakta olduğunu açıklayan İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, vatandaşların hasarlı binalarda yaşamamaları konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Kocaeli'de bulunan bin 500 hasarlı binada insanların yaşadığını ifade eden Bulut, kentte Gölcük Depremi'nden önce inşa edilen binalarda incelemelerde büyük bir kısmının depreme dayanıksız olduğunu söyledi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ünal Ekşi ise vatandaşların, ne zaman deprem olacağını merak etmeleri yerine yaşadıkları evlerin sağlamlık testlerini yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

"29 tane ağır hasarlı binamız hala Kocaelimizde ayakta"

İnsanların hasarlı binalarda yaşamamaları için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Kahraman Bulut, "17 Ağustos Depreminin üzerinden 21 yıl geçti, 21 yıl bir gencin yaşı. Şu andaki gençlerimizin çoğu bu depremi yaşamadı. Biz bu depremi yaşayanlar olarak depremin hüznünün ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz. Depremde kaybettiklerimiz tekrar buradan yad etmek istiyorum. Onların acıları hala içimizde. 21 yıl geçti ama üzülerek söyleyeyim 29 tane ağır hasarlı binamız hala Kocaelimizde ayakta. Bin 500 tane binamız da orta hasarlı olarak içerisinde insanları barındırmaya devam ediyor. Biz sürekli kamuoyunu ayakta tutarak bu binaların yenilenmesi konusunda kamuyu harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bu binaların yenilenmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık 150 bin tane yapımız Kocaeli'de depremden önce yapıldı"

Gölcük Depremi'nden önce Kocaeli'de inşa edilen binalarda yapılan incelemelerde yaklaşık yüzde 98'inin depreme dayanıklı olmadığını tespit ettiklerini ifade eden Bulut, "Kocaeli'de 285 bin civarında yapımız var. Bu 285 bin yapının yarsı Gölcük Depremi'nden sonra yapı denetimiyle inşa edildi. O yüzden biz depremden sonra yapılan binaları sağlam olarak farz ediyoruz. Ama depremden önce yapılan yapılar da hiç az değil. Yaklaşık 150 bin tane yapımız Kocaeli'de depremden önce yapıldı ve depreme dayanıksız. 2012 yılında çıkan kentsel dönüşüm yasasından sonra lisanslı firmalar tarafından binaların sağlam olup olmadığı tespit ediliyor. Bu kuruluşların yapılardaki tespitlerin yaklaşık yüzde 98'i o binaların depreme dayanıksız olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu.

"Bizim faylar değil, binalarla ilgilenmemiz lazım"

Vatandaşların cüzi bir miktar ödeyerek lisanslı firmalara evlerinin sağlamlığını test ettirmeleri gerektiğini dile getiren Kentsel Dönüşüm Uzmanı Ünal Ekşi ise "Van depreminden sonra 2012 yılında 'Kentsel Dönüşüm Yasası' çıkartıldı. Kentsel dönüşüm kanunun temel amacı mal ve can güvenliğidir. Bu yasanın amacı büyük bir depremde can ve mal güvenliğinin önlenmesidir. 2012 yılından bu yana bu kanunumuzda çeşitli değişiklikler yapıldı. Her geçen gün iyi bir hale geliyor. Her depremden sonra, 'Fay hattı oradan geçiyor, deprem 3 sene sonra olacak' gibi tartışmalar izliyoruz televizyonda. Bizim faylar değil, binalarla ilgilenmemiz lazım. Faylarla ilgileneceğiniz kadar küçük bir bütçeyle mevcut yapınızın depreme dayanıklığını ölçtürebilirsiniz. Binanızın dayanıklılığı can ve mal güvenliğiniz için çok önemlidir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

İnşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 09:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölcük Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de 29 ağır hasarlı bina bulunuyor - Son Dakika
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