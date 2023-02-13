Gölcük depreminde can kurtaran ABD'li, bu depremde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Gölcük depreminde can kurtaran ABD'li, bu depremde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı

13.02.2023 12:49
Gölcük depreminde can kurtaran ABD'li, bu depremde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı

Gölcük depreminin ardından hayat kurmak için Türkiye'ye gelen ABD'li Dean Tills, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde de enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışıyor.

Gölcük depreminin ardından hayat kurmak için Türkiye'ye gelen ABD'li Dean Tills, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde de enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle Adıyaman'a gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütüyor.

1999 yılında Gölcük depreminde Türkiye'de arama ve kurtarma çalışmalarına katılan inşaat mühendisi Dean Tills, bu depremde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı.

ABD'nin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen 160 kişilik ekipte yer alan tecrübeli arama ve kurtarma görevlisi Tills, Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çaba gösteriyor.

Depremin şiddetiyle yıkılan ve 40 kişinin enkazda kaldığı bir apartmanda arama ve kurtarma köpeği "İvan" ile çalışan Tills, AA muhabirine, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye hayat kurtarmaya geldiğini, yaşamını yitirenler için çok üzgün olduğunu söyledi.

"Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarabileceğimizi umuyoruz"

Depremin büyük yıkıma yol açtığını anlatan Tills, "Böyle korkunç bir olaya tekrar döndüğüm için üzgünüm." dedi.

Birilerini canlı çıkarmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Tills, şunları kaydetti:

"Yardım etme fırsatı elde etmek, insanlara umut vermek çok önemli. Ayrıca diğer insanların hayatta neler yaşamak zorunda olduğunu görüyoruz ve bu bize iyi bir ders veriyor. Mümkün olduğu kadar çok insanı kurtarabileceğimizi umuyoruz. 'Orada birileri varsa onlara kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşabiliriz umarım' diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Gölcük depreminde can kurtaran ABD'li, bu depremde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı - Son Dakika

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