Gölcük Depreminin 21'inci yılında deprem anı canlandırıldı - Son Dakika

Gölcük Depreminin 21'inci yılında deprem anı canlandırıldı

İSTANBUL İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, 7,4 büyüklüğündeki deprem anı canlandırılarak olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verildi.

Gölcük Depreminin 21'inci yılında deprem anı canlandırıldı, System.String[]

İSTANBUL İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü tarafından 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, 7,4 büyüklüğündeki deprem anı canlandırılarak olası bir depremde yapılması gerekenlerle ilgili basın mensuplarına bilgi verildi.

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmını etkileyen Gölcük depreminin 21'inci yıl dönümünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,(AFAD) tarafından insanları depreme karşı bilinçli hale getirmek amacıyla çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamında İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde, "Deprem Anı Tatbikatı" düzenlendi. Etkinlikle deprem anı canlandırılarak olası bir deprem durumunda yapılması gerekenler anlatıldı. Programa AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Tezcan Buçan katıldı.  AFET EĞİTİM MERKEZİ AÇILIYORToplantıda konuşan AFAD Başkanı Güllüoğlu, "21 yıl önce, 17 Ağustos 1999'da Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli, Düzce ve Sakarya bölgesini en çok etkilemek üzere 18 binden fazla insanımızın hayatına mal olan binlerce insanın yaralanmasına, binlerce binanın yıkılmasına sebep olan bir deprem yaşadık. Açılışını yarın yapacağımız Afet Eğitim Merkezi'mizde, birazdan eğitim şube müdürümüz depremle alakalı, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında olumlu davranış şekillerini anlatacak" dedi.  "DEPREM ANINDA EN ÖNEMLİ ŞEY SAKİN OLABİLMEK"Vatandaşlara yönelik olarak yapılan çalışmaları anlatan İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Tezcan Buçan, "Afet sonrası için yapılması gereken hazırlıklar nedir? İlk 72 saatte neler yapacağız, gönüllülük esasından bahsediyoruz. AFAD Gönüllülüğüne davet ediyoruz. Afet sırasında aranması gereken numaraları anlatıyoruz. Şu an birçok ilimiz 112'ye geçti. Tüm acil numaralar 112'de toplanıyor. Ama bazı illerimiz geçmedi. Şuan bütün Türkiye'de tek acil çağrı numarası 112" dedi. Deprem anında yapılması gerekenleri de anlatan Buçan, "Deprem olduğu anda ilk yapılması gereken sakin olunması lazım ve özellikle; balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durulması gerektiğini çok net bir şekilde söylüyoruz. Çökün diyoruz. Güvenli gördüğünüz nokta neresiyse o yapının yanında, iki dizinizin üzerine çökmenizi istiyoruz. Çevreden gelecek nesnelerden korumak için başımı tutarım. Daha sonrasında ise hangi nesnenin yanına çöktüysem o nesneyi tutarım ve bu sarsıntı bitene kadar devam ederim. Sarsıntı bittikten sonra, belirli bir zaman geçtikten sonra hareket edersiniz" diye konuştu. Yapılan açıklamaların ardından Afet Eğitim Merkezi'nde bulunan simülasyonda 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem canlandırıldı.


İstanbul, Gölcük, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 01:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gölcük Depreminin 21'inci yılında deprem anı canlandırıldı - Son Dakika
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