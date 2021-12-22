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Gölcük Devlet Hastanesi'ne ulaşım artık çok kolay - Son Dakika

Gölcük Devlet Hastanesi'ne ulaşım artık çok kolay

22.12.2021 12:14
Gölcük Devlet Hastanesi'ne ulaşım artık çok kolay

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak 680 metre uzunlukta yol ve betonarme köprü tamamlanarak trafiğe açıldı.

Büyükşehir tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak yol tamamlanarak trafiğe açıldı

Yol çizgileri çizilen, sinyalizasyon ve trafik işaret ve tabela çalışmaları tamamlanan yeni yol araç trafiğine açıldı.

YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Asfalt serimi, kaldırım, bordür ve tretuvar imalatları da tamamlanan yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolunda, Gölcük İpek Yolu Bulvarından 630 no'lu sokağa bağlantıdaki trafiği rahatlatmak için 632 no'lu sokak üzerinde bulanan Beyoğlu Deresine 18 metre uzunluğunda 12 metre genişlikte 1 adet betonarme köprü yapıldı

SİNYALİZASYON KURULDU

Yaya korkulukları da yapılan köprü ve yolda yol çizgileri çizildi. Araçların güvenliği için sinyalizasyon ve trafik işaretleri montajı yapıldı. Asfalt serimi yapılan yolda aydınlatma direkleri dikimi yapıldı. 1.170 ton asfalt serimi yapılan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolu ile vatandaşların hastaneye ulaşımları kolay, konforlu ve güvenli bir hale geldi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, İpek Yolu, Tragger, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölcük Devlet Hastanesi'ne ulaşım artık çok kolay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölcük Devlet Hastanesi'ne ulaşım artık çok kolay - Son Dakika
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