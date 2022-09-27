Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı - Son Dakika
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Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı

27.09.2022 23:13

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gölcük Tersane Komutanlığı'nda meydana gelen iş kazasında Sözleşmesi Er Enes Bıyık'ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Saat 11.15 sıralarında Kocaeli'deki Gölcük Donanma Komutanlığında meydana gelen olayda, tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan askerlerden Enes Bıyık yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Şehit asker için mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşımız Söz. Elk. Er Enes Bıyık şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensubu adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim" dedi.

ŞEHİT ATEŞİ SULTANBEYLİ'YE DÜŞTÜ

Bıyık'ın Sultanbeyli'de yaşayan ailesine acı haberi askeri personel verdi. Şehit haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin naaşı yarın yapılan törenin ardından Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak.

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Kaynak: İHA

Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı - Son Dakika
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