Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan askerlerden Enes Bıyık yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: İHA

Gölcük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı - Son Dakika

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