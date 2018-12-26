Son Dakika Haberleri: Gölcük Gölü Buz Tuttu

Gölcük Gölü Buz Tuttu

1 saat önce

Bolu'da, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu.

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Bolu'da, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre ölçüldüğü Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl, hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

Tabiat parkı yetkilileri, tatilcileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gölün buz tutmasıyla tabiat parkı ayrı bir güzelliğe büründü. Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, buz tutan gölün çevresinde yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:36 Kaynak: AA

Kar, Bolu, Gölcük, Güncel
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