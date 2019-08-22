Son Dakika Haberleri: Gölcük gölündeki istilacı bitkiler temizleniyor
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Gölcük gölündeki istilacı bitkiler temizleniyor

2 saat önce

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan ve çirkin görüntü oluşturan bitkiler temizleniyor.

Gölcük gölündeki istilacı bitkiler temizleniyor, System.String[]

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan ve çirkin görüntü oluşturan bitkiler temizleniyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölün üzerindeki istilacı bir tür olarak bilinen civanperçemi bitkisini temizleme çalışmaları başlatıldı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaların, gölün güzel görüntüsünü kaybetmemesi ve balıkların yaşam alanlarının artırılması amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Gölcük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:54 Kaynak: DHA
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