Son Dakika Haberleri: Gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı
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Gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı

1 saat önce

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı, System.String[]

BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı.

Çam ormanlarının içinde saklı doğa harikası Gölcük, hafta sonunda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelenler otoparklarda yer bulmakta zorlandı. Tatilciler, göl etrafında bisiklete binip, yürüyüş yaptı. Bazı tatilciler de çam ağaçlarının suya yansımasıyla eşsiz bir güzelliğe bürünen gölün etrafında fotoğraf çektirdi. Güzel havayı da fırsat bilerek gelen ziyaretçiler, gün boyu doğanın keyfini çıkardı.

Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
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