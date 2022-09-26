Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı - Son Dakika
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Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı

26.09.2022 11:24
Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yeni eğitim ve öğretim yılında 750 usta öğretici başvuruda bulundu.

Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yeni eğitim ve öğretim yılında 750 usta öğretici başvuruda bulundu.

Merkezin müdürü Necmettin Türkmen, gazetecilere, okuma yazma ve el beceri kurslarının başladığını, bu dönem Aile Okulu Projesi başta olmak üzere yaygın eğitimdeki birçok kursun açılacağını bildirdi.

Halkın talebi doğrultusunda kurslar açılacağını ifade eden Türkmen, şu bilgileri paylaştı:

"Merkezimize 750 usta öğretici başvuruda bulundu. Okuma yazma kursları, tek kişi dahi olsa açılacak. Kursa gelemeyen yaşlı kişiler için gerektiğinde öğretmenler evlere giderek okuma yazma öğretecek. Geçen yıl 1740 kurs açıldı. Bu kurslarda 10 bin 688 erkek, 19 bin 971 kadın kursiyer eğitim gördü. Açık ortaokul ve lise yeni kayıt ve kayıt yenilemeleri başladı. Kayıtlar 7 Ekim'e kadar devam edecek."

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Kaynak: AA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yeni eğitim öğretim yılı hazırlığı - Son Dakika

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