Gölcük ilçesinde altyapı yatırımları devam ediyor - Son Dakika

Gölcük ilçesinde altyapı yatırımları devam ediyor

12.05.2021 09:41
Gölcük ilçesinde altyapı yatırımları devam ediyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ilçesi yatırım programı çerçevesinde Hisareyn Batakdere ıslahı ile Kavaklı sahilinde atık su kolektör hattı deplase çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programı kapsamında Gölcük ilçesinin birçok noktasında altyapı yatırım çalışmaları gerçekleştirecek. Projeleri hazırlanan yatırım çalışmaları kapsamında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hattı ile birlikte dere ıslahı ve yeni içme suyu depo imalatları gerçekleştirilecek.

BATAKDERE'DE ISLAH ÇALIŞMASI

Yatırım programı çerçevesinde Gölcük ilçesi Hisareyn Batakdere ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Batakdere alt ve üst kısım olarak iki ayrı noktada gerçekleştirilecek çalışmalarda, temizlik çalışmaları yapılan üst bölümde 105 metre uzunluğunda taş duvar imalatı gerçekleştirildi. Toplam 1380 metre uzunluğunda ıslah imalatı yapılacak olan çalışmalar kapsamında 1550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı da yapılacak.

ATIKSU KOLEKTÖR HATLARI YENİLENİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, ayrıca iş kapsamında Gölcük Kavaklı sahilinde bulunan atık su kolektör hatlarının deplase çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarda, 1200 mm, 1000 mm ve 800 mm çaplarında beton boru imalatları program çerçevesinde devam ediyor.

KARINCA VE EKŞİ DERE ISLAH YAPILACAK

Öte yanda proje kapsamında Yazlık bölgesinden geçen Karınca ile Halıdere'de Ekşi Derelerinde ıslah çalışmaları da gerçekleştirilecek. Batakdere ıslahının ardından yapılacak çalışmalar kapsamında; Karınca Deresi'nde 1004 metre, Ekşi Dere'de ise 185 metre uzunluğunda ıslah yapılacak. Ayrıca, Karınca Deresi'nin 1030 metre uzunluğundaki kısmı da toprak trapez olarak düzenlenecek.

MAYIS 2022'DE TAMAMLANACAK

2022 yılının Mayıs ayında tamamlanacak derelerin ıslah çalışmaları ve deplase çalışmaları ile birlikte derelerin düzenli akışları sağlanacak, bölge ile insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getirilecektir. Ayrıca, yapılacak kanalizasyon hatları ile derelerin kirlilikten arındırılacaktır.

Gölcük ilçesinde altyapı yatırımları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hisareyn, Yatırım, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölcük ilçesinde altyapı yatırımları devam ediyor - Son Dakika


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