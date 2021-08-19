Üye Girişi
Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor - Son Dakika

Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor

19.08.2021 09:39
Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Gölcük Şirinköy Mahallesi 676. Sokak ile 678. Sokak kesişimin de yapımına başlanan kavşak düzenlemesi ile trafik akışı daha düzenli hale getirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesinde üstyapı çalışmaları ile vatandaşların ulaşımının daha rahat ve konforlu yapabilmesine katkı sunuyor. Kentin trafiğini rahatlatacak ve ulaşım konforunu arttıracak olan projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük Şirinköy Mahallesi 676. Sokak ile 678. Sokak kesişimin de bulunan kavşak projesi yapımı kapsamında plent miks temel serimi çalışmalarına başladı.

TRAFİK AKIŞI DAHA DÜZENLİ HALE GELECEK

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İpek Yolu Bulvarı'nda kavşak düzenlemesi çalışmalarına devam ediyor. Sivritepe TOKİ Konutları, İhsaniye ve bölgedeki köylere ulaşımın sağlandığı İpek Yolu Bulvarı'nda yapılacak kavşak düzenlemesi ile trafik daha düzenli hale getirilecek.

NELER YAPILACAK

Yağmur suyu hattı yapılan İpek Yolu Bulvarı'nda trafik akışı yapılacak kavşak düzenlemesi daha sağlıklı yürüyecek.1200 ton plent miks temel serilecek kavşak yapımı projesi kapsamında, pmt serimi tamamlanması sonrası 600 ton binder asfalt serimi yapılacak. Kaldırım imalatları yapılacak kavşakta tabelalandırma ve yol çizgilerinin çizilmesi ile yol güvenliği ve düzeni sağlanmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İpek Yolu, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serenay Sarıkaya, 09:48 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla peş peşe mini elbiseli pozlarını paylaştı Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı 09:36 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti 09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu 07:49 Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı 07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu 00:45 Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı 22:58 Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 21:05 İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Son Dakika Haberleri
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
09:09 MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı
09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak
08:22 Halı sahada "Kız gibi oynamayın" diyerek kavga çıkartan grup, polis memurunu vurdu
07:45 ABD Başkanı Biden'dan Afganistan'a yönelik itiraf: Kaos olmadan çıkamazdık
07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı
07:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı         
09:10
Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak         
08:31
Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık         
07:18
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi         
01:06
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı         
23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?         
21:56
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Mehmet Ceyhan'dan kendisine Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın         
18:14
Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı Kırmızı mayokinili fotoğrafı 3 milyon beğenilen Hande Erçel, Serenay Sarıkaya yüzünden fotoğraflarını kaldırdı         
18:14
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 10:01:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük İpek Yolu Bulvarı'na kavşak geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement