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Gölcük Kadirnaşinaslığını gösterdi - Son Dakika

Gölcük Kadirnaşinaslığını gösterdi

04.08.2021 17:20
Gölcük Kadirnaşinaslığını gösterdi, System.String[]

Gölcük, ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğunu gösterdi.

Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi tarafından hazırlanan 2 tır yardım malzemesini geçtiğimiz cumartesi günü Manavgat'a gönderilerek, AFAD'a teslim edilmişti.

TOPLAMDA 4 TIR YARDIM MALZEMESİ VE 2 SU TANKERİ

Bugün de; Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi'nin hazırlığında, kadirşinas Gölcüklüler tarafından yapılan yardımlarla 2 tır yardım malzemesini daha Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla bölgeye dualarla uğurlandı. Gölcük'ten toplamda; 4 tır yardım malzemesi ve 4 personelle birlikte 2 su tankeri bölgeye gönderilmiş olacak.

"GÖLCÜKLÜ HEMŞEHRİLERİME CAN-I GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer şunları söyledi:

"Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi tarafından, geçtiğimiz cumartesi günü 2 tır yardım malzemesini Manavgat'a göndererek AFAD'a teslim etmiştik. Bugün de; kadirşinas Gölcüklü hemşehrilerim tarafından yapılan yardımlarla, 2 tır yardım malzemesini daha bölgeye dualarla uğurladık.

Ayrıca; Gölcük Belediyesi'nin 1 su tankeri Manavgat'ta pazar gününden bu yana yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. Bu akşam da, 1 su tankeri de Marmaris'te yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Gölcük Belediyesi'nin 4 personeli halen yangın bölgesinde görev yapıyor.

Yardımlarını esirgemeyerek büyük destek veren saygıdeğer Gölcüklü hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Allah; ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

Gölcük Kadirnaşinaslığını gösterdi

Cumartesi, Manavgat, Kızılay, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölcük Kadirnaşinaslığını gösterdi - Son Dakika


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