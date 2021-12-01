GÖLCÜK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ - Son Dakika

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu.
Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, bu sabah kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Ziyaretçiler, tabiat parkında beyaz güzelliğin keyfini çıkardı. Göl çevresinde yürüyenler doğa harikasını fotoğraf karelerine taşıdı.
Kaynak: DHA
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