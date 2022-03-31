Gölcük Kariyer Günleri kapsamında Devlet Sanatçısı Yazar Bünyamin Akbulut, öğrencilerle bir araya geldi

Etkinlik kapsamında Devlet Sanatçısı Yazar Bünyamin Akbulut, Gölcüklü öğrencilerle buluştu. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen etkinlikte Akbulut, renkli kişiliği ile engin tecrübelerini öğrencilere aktardı.

ÖĞRENCİLER İÇİN KİTAPLARINI İMZALADI

Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda düzenlenen etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Sarıkamış Beyaz Esaret Top Yolu, Kemankeş, Çamlıbel, Üç Kuruşa Bir Dünya, Balacan adlı kitapların yazarı olan Yazar Bünyamin Akbulut, gerçekleşen sohbetin ardından "Sarıkamış Beyaz Esaret Top Yolu" kitabını öğrenciler için imzaladı.

GÖLCÜK'TE ÖĞRENCİYSEN PROJESİ ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

Programda söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemize gelerek öğrencilerimizle bir araya gelen Sayın Bünyamin Akbulut'a ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Gölcük'te Öğrenciysen Projesi çeşitli etkinliklerle devam edecek" dedi.