Üye Girişi
Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında - Son Dakika

Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında

15.08.2021 11:07
Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında, System.String[]

Gölcük Belediyesi, hayırseverlerin desteği ile Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara içme suyu ve iş makinası göndererek selin izlerinin silinmesine destek verdi.

Gölcük Belediyesi, hayırseverlerin desteği ile Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara içme suyu ve iş makinası göndererek selin izlerinin silinmesine destek verdi.

Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında, mağdur olan vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmak için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi yardım kampanyası başlattı.Yardım kampanyasının haricinde, 2 tır içme suyu bölgeye gönderildi. Gölcük Belediyesi ayrıca; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bölgeye gönderilen iş makinalarına, 1 iş makinesi ile destek oldu.

AFAD'ın talebi üzerine harekete geçen Gölcük Belediyesi, hayırsever iş adamlarının desteği ile Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde mağdur olan vatandaşlar için bölgeye 2 tır şişe suyu bölgeye gönderdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tırları gece saatlerinde uğurladı. 2 tır içme suyunun bölgeye göndermesinin dışında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talimatıyla, Gölcük Belediyesi, Kızılay Gölcük Şubesi işbirliğiyle, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi mağdurları için yardım kampanyası başlatıldı.

Yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Başkan Sezer, "Selde mağdur olan vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olmak için Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi işbirliği ile yardım kampanyası düzenliyoruz. Ayni yardımda bulunmak isteyen Gölcüklüler, yardımlarını Preveze Caddesi'ne cepheli Gölcük Belediyesi Meclis Salonu Girişine 15 Ağustos pazar günü saat 10.00'dan, 17 Ağustos salı günü saat 18.00'a kadar getirebilirler. Hazırlanan yardımlar AFAD'ın Kastamonu'daki deposuna teslim edilecek ve AFAD tarafından ihtiyaca göre, sel felaketine uğrayan bölgelerdeki vatandaşlara ulaştırılacak" dedi.

Yardım malzemeleri arasında olacak ihtiyaç kalemleri hakkında bilgi veren Sezer, "AFAD ile yaptığımız görüşme neticesinde, hazırlanacak yardım malzemelerinin; çocuk bezi ve maması, pilli ışıldak ve pilli el feneri, mum, iş eldiveni, çizme, kürek, kazma, fırça, süpürge, çekpas, deterjan, sıvı el sabunu, konserve gıda, bakliyat çeşitleri, çay, şeker, un makarna olması istendi. Yardımda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz bu malzemelerden bize ulaştırabilirler" diye konuştu.

Başkan Sezer, "Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın ilk anda talimatıyla harekete geçtik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 6, Gölcük Belediyesi'nin 1 ve Kartepe Belediyesi'nin de 1 iş makinesi 9 personel ile bölgeye hareket etti. Ekiplerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sel felaketi mağduru vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında
Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında
Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında

Gölcük Belediyesi, Kastamonu, Gölcük, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu 11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi 10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp! 10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var 10:25 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı 09:45 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi 02:09 Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı 22:27 Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı

Son Dakika Haberleri
11:22 Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı
11:18 Kardeşin Selçuk Tektaş'ın ölümü sonrası ilk kez sahneye çıkan Alişan gözyaşlarına boğuldu
11:00 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik
10:49 Son Dakika: Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
10:35 Sel felaketinde son durum! Batı Karadeniz'de 59 vatandaşımız yaşamını yitirdi, 77 kişi kayıp!
10:34 Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi
10:28 Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Diego Costa'yı istemedim, Batshuayi çarşamba günü aramızda olacak
10:24 Kim inanır bu yaşta olduğuna! Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Aydan Şener'den gençlere mesaj var
10:09 Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı
10:04 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi ile anlaştı
Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı         
11:23
Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik Adana Demirspor Başkanı Sancak: Messi transferinden vazgeçtik         
11:01
Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi         
10:35
35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor 35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor         
10:32
Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı Son Dakika! 22 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Akar: Sınırda her zamankinden çok daha yoğun tedbirler alındı         
10:10
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı         
00:01
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm         
22:14
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 11:42:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük Kastamonu ve Sinop'un yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement