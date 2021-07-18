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Gölcük Kavaklı Caddesi'nin çehresi değişti - Son Dakika

Gölcük Kavaklı Caddesi'nin çehresi değişti

18.07.2021 11:11
Gölcük Kavaklı Caddesi'nin çehresi değişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çehresi değişen, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ışıl ışıl olan Gölcük Kavaklı Caddesi tamamlanarak hizmete sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çehresi değişen, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ışıl ışıl olan Gölcük Kavaklı Caddesi tamamlanarak hizmete sunuldu. Dekoratif aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yoluyla Gölcüklülerin nefes aldığı Kavaklı Caddesi'nden vatandaşlar oldukça memnun.

CADDE GENİŞLETİLDİ BİSİKLET YOLU YAPILDI

Gidiş, geliş ve park şeritleriyle birlikte 12 metre genişliğe çıkarılan cadde, kaldırım ve bisiklet yolu ile birlikte 20 metre platform genişliğine sahip. 2, 5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu yapılan Kavaklı Caddesi, dekoratif aydınlatma direkleriyle estetik bir görüntüye kavuştu.

GÖLCÜKLÜLERİN NEFES ALABİLECEĞİ BİR YER

Bir kilometre uzunluğundaki Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 1 kilometrelik Kavaklı Sahil Caddesi, konforlu ve modern bir hale getirildi. Dekoratif aydınlatmalar yürüyüş ve bisiklet yoluyla bölge ışıl ışıl oldu. Kavaklı Caddesi, Gölcüklülerin nefes aldığı, vatandaşların yürüyüş yapabildiği, bisiklet sürebildiği ferah bir hale geldi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Gölcük, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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