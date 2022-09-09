Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı - Son Dakika
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Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı

09.09.2022 14:42
Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı

Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı.

Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı.

Kaymakamlık binası önünde Özdemir'i karşılayan personeller, çiçek takdiminde bulundu.

Personele teşekkür eden Özdemir, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yusuf Özdemir, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı - Son Dakika
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