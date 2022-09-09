Gölcük Kaymakamlığına atanan Yusuf Özdemir görevine başladı.
Kaymakamlık binası önünde Özdemir'i karşılayan personeller, çiçek takdiminde bulundu.
Personele teşekkür eden Özdemir, daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
Yusuf Özdemir, Gölcük, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir görevine başladı - Son Dakika
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.