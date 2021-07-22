Üye Girişi
Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu - Son Dakika

Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu

22.07.2021 09:55
Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu, System.String[]

Korona virüs sebebi ile 3 bayramdır gerçekleştirilemeyen kent bayramlaşması, Kurban Bayramı'nda Gölcük Anıtpark'ta gerçekleştirildi.

Korona virüs sebebi ile 3 bayramdır gerçekleştirilemeyen kent bayramlaşması, Kurban Bayramı'nda Gölcük Anıtpark'ta gerçekleştirildi.

Gölcük Kent Bayramlaşması, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla Gölcük Anıtpark'ta yapıldı. 3 bayramdır korona virüs sebebi ile ara verilen kent bayramlaşması, bu bayram korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Bayramlaşma etkinliği sırasında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Korona Virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl bir araya gelememiştik. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ise pandemi kurallarına uyarak, kent meydanımız olan Anıtpark'ta bir araya gelme imkanı bulduk. Bu birlikteliklerin bizim için ne kadar önemli olduğunun adeta farkına vardık. Birlik ve beraberlik içinde geçirdiğimiz Kurban Bayramı dayanışma ruhunun da üst seviyelere çıktığı özellikli bir bayramdır. Bu duyguları ilçemizde ve ülkemizde bugünde en üst seviyede yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle huzur içerisinde bugünlere kavuşmamızı sağlayan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anmak istiyorum" dedi.

Öte yandan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bayramda görev başında olan Gölcük Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisleri, Gölcük Zabıta Müdürlüğü personelini, İtfaiye Daire Başkanlığı Gölcük Grup Amirliği'nde görevli itfaiyecileri, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi personelini ve Gölcük Jandarma Komutanlığı'nda görevli personeli ziyaret etti. Çalışan personele, çiçek ve çikolata ikram eden Başkan Sezer, Kurban Bayramlarını tebrik edip, çalışmalarında da kolaylıklar diledi. - KOCAELİ

Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu
Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu
Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu
Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu
Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Kurban, Gölcük, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti 11:42 Fatih Terim, ağır PSV mağlubiyetinden sonra 3 futbolcunun biletini kesti Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır 11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı 11:04 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi 10:48 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı 10:19 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor 09:51 Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma 09:30 Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı 00:46 Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı

Son Dakika Haberleri
11:45 Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu
11:40 Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü
11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır
11:10 Yangın ihbarına giden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı! Alevlere teslim olan evde, ölü bir kadın ve bilekleri kesilmiş kocasını buldular
11:03 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi
10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
10:47 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi
10:18 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
09:59 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor
Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu Şevket Sabancı hayatını kaybetti! Ani gelen ölüm haberi, Sabancı ailesini yasa boğdu         
11:45
Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü         
11:41
Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi Cinnet getiren baba dehşet saçtı! Kızını boğarak öldürdü, bileklerini kesip evini ateşe verdi         
11:05
Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak         
10:52
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu         
10:24
Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor         
10:00
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor         
09:37
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü         
21:34
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 11:52:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük kent bayramlaşmasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement