Gölcük köy yollarında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin tüm ilçelerindeki ulaşım ağında üstyapı çalışmalarına devam ediliyor. Yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Gölcük İlçesi Ulaşlı- Balaban köyleri arasındaki 2,5 kilometrelik yolda beton yol yapımı çalışması yapıyor. 50 ton nervüllü çelik hasır ve 2 bin 50 metreküp beton kullanılacak köy yolunda yerli kaynaklar kullanılıyor.

BETON İÇİN YERLİ KAYNAKLAR KULLANILIYOR

Aşınması ve dayanımı daha geç olan beton yollar için daha düşük maliyetle yerli kaynaklar kullanılıyor. Asfaltta kullanılan ithal petrokimya malzemeler yerine yerli kaynakların kullanıldığı beton yollar daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor.

HAMİDİYE- SİYRETİYE YOLU GENİŞLETİLİYOR

Gölcük Hamidiye- Siyretiye yolunda genişletme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, 2,5 kilometrelik yolu genişletme çalışmasıyla 6,5 metre genişliğe çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yolda genişletme ve stabilize malzeme serimi çalışmaları yapılıyor.