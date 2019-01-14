Son Dakika Haberleri: Gölcük Muş Dağarası Kültür Derneği'nin Kongresi Yapıldı

Gölcük Muş Dağarası Kültür Derneği'nin Kongresi Yapıldı

1 saat önce

Gölcük Muş Dağarası Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi.

Gölcük Muş Dağarası Kültür Derneği'nin Kongresi Yapıldı, System.String[]
Gölcük Muş Dağarası Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi.

Derneğin kültür merkezindeki tek listeli kongrede mevcut başkan Yusuf Kara, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, dernek faaliyetlerinin gönül işi olduğunu belirterek, yeni yapılan kültür merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de Gölcük'ün Türkiye'nin bir mozaiği olduğunu ifade ederek, çeşitli kentlerden gelen insanların mutlu ve sağlıkla yaşadığını kaydetti.

Dernek başkanı Kara ise amaçlarının kültür ve geleneklerini yaşatmak olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından yöresel türküler okundu.

Programa Karaosmanoğlu, Ellibeş, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu, MHP Gölcük ilçe Başkanı Bilal Çakır, Kara ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:24 Kaynak: AA

İbrahim Karaosmanoğlu, Yusuf Kara, Muş, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu

70 Milyonluk Büyük İkramiyeyi Kazandı Ama Hala Parasını Almadı AK Parti'li Mevcut Başkan Aday Gösterilmeyince, Yüzlerce Kişi Belediye Önünde Toplanıp Sloganlar Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:30:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük Muş Dağarası Kültür Derneği'nin Kongresi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]