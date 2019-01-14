Gölcük Muş Dağarası Kültür Derneği'nin Kongresi Yapıldı

Gölcük Muş
Dağarası Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 4. Olağan Genel Kongresi gerçekleştirildi.
Derneğin kültür merkezindeki tek listeli kongrede mevcut başkan Yusuf Kara
, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.
Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, dernek faaliyetlerinin gönül işi olduğunu belirterek, yeni yapılan kültür merkezinin hayırlı olmasını diledi.
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş
de Gölcük'ün Türkiye
'nin bir mozaiği olduğunu ifade ederek, çeşitli kentlerden gelen insanların mutlu ve sağlıkla yaşadığını kaydetti.
Dernek başkanı Kara ise amaçlarının kültür ve geleneklerini yaşatmak olduğunu bildirdi.
Konuşmaların ardından yöresel türküler okundu.
Programa Karaosmanoğlu, Ellibeş, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP
Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel
, MHP Kocaeli
İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakıroğlu
, MHP Gölcük ilçe Başkanı Bilal Çakır, Kara ve vatandaşlar katıldı.