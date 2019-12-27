Gölcük Muş Ziyaretliler derneğinden ihtiyaç sahibi ailelere yemek yardımı - Son Dakika

Gölcük Muş Ziyaretliler Dayanışma, Yardımlaşma, Kültür ve Eğitim Derneği tarafından kurulan aşevinden, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtılıyor.

Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, yaptığı açıklamada, derneğin çalışmalarını anlattı.

İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi amaçladıklarını belirten Öztürk, şunları söyledi:

"Bu coğrafyada yaşayan mağdur veya evinde yemek yapamayan insanlarımızın, evine sıcak yemek girmesi için çalışmalarımıza başladık. Uzun süredir bu konuda çalışma yapıyorduk. Dernek binamızda oluşturduğumuz aşevimizde, bugün 150 kişilik sıcak yemek yaparak dağıtımını sağladık. Derneğimize gelemeyen ailelere yemeklerini, araçla teslim ediyoruz. Bundan sonra her gün 3 çeşit sıcak yemek yapılacak. Ailelerimize, kişi sayısına göre sıcak yemek verilecek."