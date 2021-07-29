Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı - Son Dakika

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşların aşı olması için 4 poliklinikle hizmet verdiklerini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede aşının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Virüse karşı güçlü olan silahımız aşımızı olalım. Aşı toplumsal olarak bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor. Hastanemizde vatandaşlarımızın aşı olmaları için 4 poliklinik açtık. Aynı zamanda İlçe Sağlık Müdürlüğünün de mobil aşı aracı hizmet veriyor. Aşı konusunda söylenen söylentiler, gerçek değil. Bu söylentilere itibar etmeyelim. Sağlığımız için bu aşılarımızı olalım."