Üye Girişi
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı - Son Dakika

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı

29.07.2021 10:21
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşların aşı olması için 4 poliklinikle hizmet verdiklerini bildirdi.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede vatandaşların aşı olması için 4 poliklinikle hizmet verdiklerini bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede aşının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Virüse karşı güçlü olan silahımız aşımızı olalım. Aşı toplumsal olarak bağışıklık sistemlerini güçlendiriyor. Hastanemizde vatandaşlarımızın aşı olmaları için 4 poliklinik açtık. Aynı zamanda İlçe Sağlık Müdürlüğünün de mobil aşı aracı hizmet veriyor. Aşı konusunda söylenen söylentiler, gerçek değil. Bu söylentilere itibar etmeyelim. Sağlığımız için bu aşılarımızı olalım."

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara aşı çağrısı
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara aşı çağrısı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, COVIRAN Bereket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara 'aşı' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı 10:14 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi 10:00 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz 09:42 Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi 09:37 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti 09:08 Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı 23:37 Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti 22:41 Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:38 Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı yapıldı
10:13 İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı
10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
09:59 Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi
09:39 Aleyna Tilki yeni şarkısının tanıtımı için bir robotla evlendi
09:36 Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
09:16 Cumhurbaşkanı Said'den ikinci darbe! Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi partileri hakkında soruşturma başlatıldı
09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu
09:10 Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim
09:07 Son Dakika: Alevlere esir olan Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı yapıldı Son Dakika: Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne yönelik roketli saldırı yapıldı         
10:38
Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur         
10:03
1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı         
09:45
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti         
09:40
Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım? Manavgat'ta evi yanan kadından acı feryat: Böyle acı mı olur Allah'ım?         
09:20
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme İhanete uğrayan Sevda Erginci'den eski sevgilisi Yılmaz Kunt'a manidar gönderme         
00:10
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de şov yapıyor! Hazırlık maçına performansıyla damga vurdu         
22:38
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı         
22:36
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı Gonca Vuslateri'den radikal imaj değişikliği! Görenler gözlerine inanamadı         
21:54
Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar Kaza sonucu hastaneye kaldırılan adamı eli ve ayağından yatağa bağladılar         
21:13
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 10:42:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan vatandaşlara "aşı" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement