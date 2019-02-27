Son Dakika Haberleri: Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne Ek Bina

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne Ek Bina

42 dakika önce

Kocaeli'de, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek bina yapılacak.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne Ek Bina, System.String[]
Kocaeli'de, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ek bina yapılacak.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan, hastanede sağlık hizmetlerinin üst seviyede karşılanması için Sağlık Bakanlığınca ek bina için ödenek ayrılarak ihale sürecine girildiğini bildirdi.

Ek binanın son derece modern olacağını belirten Pehlevan, "Ek binada diyaliz bölümü, poliklinikler, kan alma birimi ve diğer birimlerin hizmet vermesi planlanıyor. Asıl amacımız; hastalarımıza nitelikli sağlık hizmetleri vermektir. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, bölgesel bir hastane olarak hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: AA

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