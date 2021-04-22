Gölcük olta balıkçılarının ilgi odağı oldu - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, olta balıkçılarının ilgi odağı oldu.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, olta balıkçıları tarafından yoğun ilgi görüyor.
Sabah saatlerinde tabiat parkında bulunan göle balık avlamak için giden olta balıkçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gün boyunca doğanın büyüleyen manzarası eşliğinde alabalık avlayarak zaman geçiriyor.
Kaynak: AA
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